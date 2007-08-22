Dernières actus
Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Jump Space est disponible en accès anticipé
Explorez, améliorez et survivez dans l'espace profond ensemble.
Keepsake Games, un studio de développement suédois fondé par d'anciens employés de Hazelight, Mojang et Coffee Stain, a annoncé que son premier jeu multijoueur, Jump Space, est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam et Xbox.
Jump Space (anciennement Jump Ship) est un jeu coopératif PvE qui se base sur des missions. Les joueurs peuvent passer en douceur d'une expédition dans l'espace à une exploration à pied et à des sorties dans l'espace. Le but de chaque mission est de survivre avec le vaisseau de l'équipage en un seul morceau et de faire le prochain saut, en ramassant de précieuses ressources, des plans et des armes.
Révélé pour la première fois en 2024, le jeu a attiré plus d'un demi-million de joueurs lors du Steam Next Fest en juin et est devenu l'un des jeux les plus populaires de l'événement.
