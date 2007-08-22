- TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE est disponible

Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Plongez dans un monde perdu où forces ancestrales et chaos s'éveillent !

, le superbe jeu roguelite d'action-aventure de Brownies inc. et Bandai Namco Entertainment Europe , est maintenant disponible dans le monde entier sur consoles et PC. Vous pouvez incarner huit personnages pour vous lancer dans des combats intenses en 2D isométrique. Utilisez l'épée et la magie pour sauver le village deet le monde du malveillant Magatsu et de son armée.

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE se démarque par ses séquences d'action intenses, ses magnifiques personnages dessinés à la main, ses paysages et sa bande-son créée par Hitoshi Sakimoto.

Derrière ce monde coloré, un terrible danger se dissimule. Le paisible village de Shinju est menacé par le terrible Magatsu. Armée de courage et accompagnée de huit compagnons, la prêtresse Towa se dresse sur la route de Magatsu et de ses sbires.



Avant chaque quête, vous devez choisir deux gardiens : un avec l'épée sacrée Tsurugi et un autre avec le bâton magique Kagura. Chaque gardien a des compétences que vous pouvez débloquer et améliorer en explorant les donjons. Vous trouverez aussi des matériaux pour forger et améliorer vos armes. Le village évoluera au fil de vos quêtes, et vous pourrez développer des liens avec les habitants pour en apprendre plus sur leurs histoires. Vous devrez unir vos forces pour sauver vos terres, conquérir des donjons et vaincre les forces de Magatsu.



Le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Steam.



