Publié le Samedi 20 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Steam, les soldes du week-end
Des prix intéressantsChaque semaine, Steam nous propose de nouvelles soldes aussi bien sur les jeux du moment que sur les vieux jeux. Comme chaque semaine, on vous propose une sélection des jeux en soldes sur la plateforme. Vous pouvez toujours cliquer sur les liens pour directement aller voir les offres sur le site.
les jeux d'action en soldes :
- Cyberpunk 2077
- Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty
- Ratatan
- Hades
- Megabonk
- THRONE AND LIBERTY Pack de célébration de l'équinoxe : Or
- THRONE AND LIBERTY Pack de célébration de l'équinoxe : Argent
- THRONE AND LIBERTY Pack de célébration de l'équinoxe : Bronze
- Deep Rock Galactic : Survivor
- Cult of the Lamb
- Assassin’s Creed Shadows
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
- Dune: Awakening
- FINAL FANTASY XVI
- The Witcher 3 : Wild Hunt
- DayZ
- The Alters
- Split Fiction
- Arma Reforger
- Arma 3
- No Rest for the Wicked
- DRAGON BALL : Sparking! ZERO
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
- NieR:Automata
- HITMAN World of Assassination
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Deep Rock Galactic
- Mass Effect Édition Légendaire
- STAR WARS Jedi : Survivor
- The Precinct
- Puzzle Quest : Immortal Edition
- Call of Duty : Black Ops 6
- Batman : Arkham Knight
- Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered
- Door Kickers 2: Task Force North
- Ravenswatch
- Goblin Cleanup
- Megabonk
- Strange Antiquities
- The Censor DX Edition
- Terra Nil
- LEGO Voyagers
- Star Birds
- OCTOPATH TRAVELER II
- Ale Abbey - Monastery Brewery Tycoon
- Puzzle Quest: Immortal Edition
- Tiny Glade
- Caravan SandWitch
- Little Witch in the Woods
- Sushi Ben
- HYKE:Northern Light(s)
- Parcel Simulator
- Ale & Tale Tavern
- House Flipper
- Riven
- OMSI 2: Steam Edition
- Wrap House Simulator
- Prison Escape Simulator: Dig Out
- Breeding City Welcomes you
- Monster Care Simulator
- Backrooms: Escape Together
- The Cosmic Wheel Sisterhood
- Overcooked! 2
- Trainatic
- Pack d’extension Les Sims™ 4 À la vie, à la mort
- Pack d’extension Les Sims™ 4 Vie au ranch
- Pack d’extension Les Sims™ 4 Amour fou
- The Sims™ 4 Cats & Dogs
- Superhero Simulator
- JDM: Japanese Drift Master
- Dead Reset
