Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Winter Survival en accès anticipé en Novembre
Affrontez le froid, la faim et les hallucinations et tentez de survivre à cette nature hostile qui s'adapte à vous !
Winter Survival, le jeu de survie narratif de DRAGO Entertainment, sortira de l'accès anticipé et sera lancé en version 1.0 sur Steam le 19 novembre 2025. Le jeu offrira une conclusion effrayante avec la sortie de son troisième et dernier acte.
Dans Winter Survival, les mécaniques classiques des jeux de survie se mêlent à une tension psychologique et à un scénario mystérieux.
-
Mode Histoire : Incarnez Danny, un novice en survie qui ne veut qu'une chose : rentrer chez lui. Apprenez à maîtriser les techniques de survie pour prendre en main son avenir.
-
Mode Survie : Tracez votre propre chemin dans un mode bac à sable, sans narration. Personnalisez votre expérience de jeu, choisissez un scénario de départ et créez votre propre aventure de survie.
-
Mode Vague de froid : Ce mode de survie est rapide, et la mort vous guette à chaque instant. Survivez le plus longtemps possible pour amasser un maximum d'or, puis comparez votre score à celui des autres joueurs. À chaque partie, vous acquérez des connaissances et améliorez votre équipement de départ, ce qui vous permet d'améliorer votre score à la partie suivante.
