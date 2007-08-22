- Winter Survival en accès anticipé en Novembre

Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Affrontez le froid, la faim et les hallucinations et tentez de survivre à cette nature hostile qui s'adapte à vous !

Winter Survival, le jeu de survie narratif de DRAGO Entertainment, sortira de l'accès anticipé et sera lancé en version 1.0 sur Steam le 19 novembre 2025. Le jeu offrira une conclusion effrayante avec la sortie de son troisième et dernier acte.

Dans Winter Survival, les mécaniques classiques des jeux de survie se mêlent à une tension psychologique et à un scénario mystérieux.