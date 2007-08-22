- Labyrinthine est enfin disponible sur consoles

Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Fonctionalités du jeu :

Mode coopératif en ligne pour 8 joueurs : Survivez dans les labyrinthes de Labyrinthine en équipe (ou en tant qu'explorateur solo) avec un mode coopératif qui peut accueillir jusqu'à huit joueurs. Le travail d'équipe et la communication sont vos clés pour survivre.

Mode Histoire et Cas procéduraux : Plongez dans un mode Histoire qui couvre six chapitres et qui révèle le passé effrayant du labyrinthe. Sinon, affrontez des peurs infinies dans le mode « Cas » qui a des labyrinthes générés de manière procédurale pour une rejouabilité infinie. Aucune expédition n'est pareille.

Plus de 30 monstres uniques : Affrontez plus de 30 monstres uniques, chacun avec des mécanismes différents. Chaque ennemi vous tient en haleine.