We Were Here sur Nintendo Switch
(TEST) Gears of War Reloaded (PC...
Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 10:15:00
Labyrinthine est enfin disponible sur consoles
Percez les secrets de Labyrinthine en solo ou avec des amis !Labyrinthine Console Edition est maintenant disponible en téléchargement numérique. Le jeu a une compatibilité de jeu croisé, ce qui signifie que les joueurs sur PlayStation, Xbox et Steam peuvent faire équipe dans les mêmes parties. La sortie sur console offre l'expérience d'horreur complète de Labyrinthine à un nouveau public, juste à temps pour l'Halloween.
L'édition Supporter de Labyrinthine contient le jeu de base et le Supporter Pack. C'est un DLC qui inclut des objets cosmétiques supplémentaires pour le personnage, des couleurs de bâtons lumineux, une plaque nominative orange et des pistes musicales.
Fonctionalités du jeu :
-
Mode coopératif en ligne pour 8 joueurs : Survivez dans les labyrinthes de Labyrinthine en équipe (ou en tant qu'explorateur solo) avec un mode coopératif qui peut accueillir jusqu'à huit joueurs. Le travail d'équipe et la communication sont vos clés pour survivre.
-
Mode Histoire et Cas procéduraux : Plongez dans un mode Histoire qui couvre six chapitres et qui révèle le passé effrayant du labyrinthe. Sinon, affrontez des peurs infinies dans le mode « Cas » qui a des labyrinthes générés de manière procédurale pour une rejouabilité infinie. Aucune expédition n'est pareille.
-
Plus de 30 monstres uniques : Affrontez plus de 30 monstres uniques, chacun avec des mécanismes différents. Chaque ennemi vous tient en haleine.
-
Personnalisation et progression : Débloquez des centaines d'objets cosmétiques pour personnaliser votre personnage et votre équipement. Gagnez des niveaux pour accéder à de nouveaux types de labyrinthes et montrez vos compétences de survivant. Chaque pas que vous faites dans le labyrinthe est une progression.
