Publié le Jeudi 18 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 est en précommande
Incarnez une ancienne vampire dans une Seattle moderne au bord d'une guerre ouverte !Paradox Interactive, White Wolf et le studio The Chinese Room ont annoncé que les clans Lasombra et Toreador seront ajoutés au jeu de base de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 dès le lancement. Deux DLC (contenu téléchargeable), Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Loose Cannon et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - The Flower & the Flame, seront également disponibles en 2026. Ces packs d'histoire sont inclus dans le Expansion Pass de l'édition Premium.
Le jeu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sera disponible en deux éditions numériques.
- Deluxe Edition : Inclut le jeu de base et le pack cosmétique Santa Monica Memories. Ce pack comprend des objets de décoration inspirés du jeu original pour embellir l'appartement de Phyre. Il peut être acheté séparément.
- Premium Edition : Inclut le jeu de base, le pack Santa Monica Memories et l'Expansion Pass, qui contient les deux packs d'histoire Loose Cannon et The Flower & the Flame. L'Expansion Pass peut aussi être acheté séparément le 21 octobre 2025.
Packs d'histoire :
- Loose Cannon : Ce pack suit l'histoire de Benny, le shérif Brujah, et de sa quête sans fin. En achetant ce pack, vous débloquerez une tenue pour Phyre inspirée de Benny. Le pack sera disponible au deuxième trimestre 2026 et pourra être acheté séparément.
- The Flower & the Flame : Ce pack suit l'histoire d'Ysabella, la Primogène Toreador, et de son sombre chef-d'œuvre. Vous recevrez une tenue pour Phyre inspirée d'Ysabella en achetant ce pack. Il sera disponible au troisième trimestre 2026 et pourra être acheté séparément.
L'histoire se poursuivra avec les packs d'histoire, chacun centré sur un personnage clé de la Camarilla : le shérif Benny et la Primogène Ysabella. Ces packs approfondiront l'histoire de Phyre et vous en apprendront plus sur le monde des ténèbres de Seattle.
Vous pourrez choisir un des six clans inclus dans le jeu de base, chacun avec ses propres styles de jeu, tenues et disciplines : les rebelles Brujah, les maîtres de la sorcellerie Tremere, les Banu Haqim et les persuasifs Ventrue. Vous devrez faire attention à votre environnement pour ne pas briser la Mascarade, la loi qui permet aux vampires de rester cachés aux yeux des humains.
Vous pouvez précommander les éditions Deluxe et Premium de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sur Steam, GOG, l'Epic Games Store, Xbox Series X|S et PlayStation 5.
