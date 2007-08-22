Dernières actus
Publié le Jeudi 18 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Subnautica 2 annonce une nouvelle créature
Faites place au Léviathan Collector !KRAFTON, Inc. a dévoilé le nouveau Léviathan Collector, une créature des profondeurs pour son jeu d'aventure de survie Subnautica 2, développé par Unknown Worlds. Révélé dans le troisième blog des développeurs, le Léviathan Collector est la prochaine étape dans l'évolution de la franchise. C'est une créature visuellement impressionnante dotée d'une intelligence artificielle avancée, conçue pour offrir des affrontements dynamiques.
Ce dernier vlog met en avant le développement du Léviathan Collector. Des premiers croquis et de la direction artistique donnée par le directeur du développement visuel Cory Strader jusqu'aux témoignages de l'équipe de production, le vlog retrace la manière dont cette créature gigantesque a pris vie.
Subnautica 2 est un jeu d'aventure et de survie dont l'action se déroule dans un océan extraterrestre mystérieux peuplé de créatures marines étranges, d'écosystèmes variés et de secrets bien cachés. Les joueurs peuvent explorer les profondeurs seuls ou avec un maximum de deux autres personnes, grâce au mode coopératif. Ils devront relever des défis dans un monde où la beauté et le danger se côtoient. Le Léviathan Collector marque une avancée majeure dans la volonté d'Unknown Worlds de proposer des créatures qui semblent vivantes, intelligentes et intégrées dans l'univers du jeu.
Subnautica 2 est actuellement en développement sur Steam, Epic Games, Xbox Series ainsi que sur le Xbox Game Pass. Pour en savoir plus, regardez le dernier vlog sur YouTube et suivez les mises à jour sur le site web du jeu.
