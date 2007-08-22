Dernières actus
HYPERVIOLENT en accès anticipé
Xbox, prochaines sorties sur le ...
Publié le Mercredi 17 septembre 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Truck Driver : The Dutch Connection arrive cet automne
Encore un simulateur de camion... "Ça fait beaucoup là, non ?"Préparez-vous pour un nouveau voyage sur la route ! SOEDESCO a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Truck Driver : The Dutch Connection, le prochain opus de sa série Truck Driver. Le jeu est prévu pour l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S, en versions physique et numérique. La bande-annonce donne un premier aperçu détaillé de ce qui attend les joueurs, avec des extraits de jeu et des environnements inspirés des Pays-Bas et d'autres régions d'Europe.
Truck Driver : The Dutch Connection promet une aventure routière à grande échelle, avec une forte dimension narrative, des environnements variés et des missions captivantes. Conçu pour être une porte d'entrée idéale pour les nouveaux joueurs, le jeu est aussi un nouveau chapitre palpitant pour les fans de longue date de la série. Plus d'informations, incluant la date de sortie précise et de nouvelles présentations de jeu, seront partagées dans les prochaines semaines.
Prenez place dans la cabine et parcourez les routes européennes dans Truck Driver : The Dutch Connection ! Situé dans un monde fictif inspiré par la beauté emblématique des Pays-Bas, le jeu inaugure une nouvelle ère du transport routier, où les répartiteurs IA travaillent aux côtés des chauffeurs humains et où l'industrie est en plein essor. Entre le retour d'anciens personnages, de nouvelles alliances et des défis permanents, chaque trajet demandera du cœur, de l'expérience et une grande capacité d'adaptation.
Vous suivrez le parcours de Lucas, un débutant désireux de faire ses preuves, et de Felix, un vétéran qui a plus de 30 ans d'expérience. Ensemble, ils affronteront des horaires serrés, des cargaisons difficiles et des épreuves personnelles, forgeant un lien quasi paternel dans cette nouvelle évolution de la série Truck Driver.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 est en précommande
- Subnautica 2 annonce une nouvelle créature
- Little Nightmares III est disponible en démo
- Blood of Mehran arrive en Octobre
- (TEST) Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series)
- Assassin's Creed : Shadows annonce sa nouvelle extension
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)