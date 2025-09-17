DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 17 septembre 2025 Ã 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
EVE Vanguard : Operation Nemesis vient de sortir
Venez profiter de cet Ã©vÃ¨nement Ã durÃ©e limitÃ©e !Aujourd'hui, CCP Games a lancé l'Opération Nemesis, le dernier déploiement public pour EVE Vanguard, le jeu de tir de science-fiction multijoueur du studio qui se déroule dans l'univers de EVE. Cet événement gratuit, d'une durée limitée, inclut un nouveau parcours narratif pour les nouveaux joueurs, une nouvelle carte, de nouveaux ennemis et un arsenal d'armes du futur.
Les participants pourront se lancer dans des expéditions de faction et combattre en équipe en PvEvP. C'est la prochaine étape avant le lancement d'EVE Vanguard en accès anticipé sur Steam à l'été 2026.
L'Opération Nemesis est accessible via le lanceur de jeu EVE, que vous pouvez télécharger sur le site web d'EVE Vanguard. L'événement se termine le 2 octobre 2025, à 11 h UTC.
Au-delà des champs de bataille, l'Opération Nemesis établit le premier véritable lien entre EVE Vanguard et EVE Online, le célèbre jeu MMO de CCP Games. Les Warclones au sol et les Capsuleers dans le cosmos influencent maintenant le même conflit : les escouades de Vanguard découvrent des renseignements qui permettent aux Capsuleers de révéler et d'attaquer les convois Upwell dans l'espace. Cette connexion économique et militaire unit les combats au sol à la guerre interstellaire, ce qui donne aux joueurs le pouvoir de façonner le destin de New Eden ensemble.
Dans EVE Vanguard, vous incarnez des Warclones, des soldats mercenaires immortels dont la conscience peut être transférée sans cesse dans des armures de combat. Vous participez à des missions et des expéditions au cœur des conflits qui se déroulent sur les planètes de New Eden. Pendant ce temps, les Capsuleers commandent la guerre depuis l'espace dans EVE Online. Ensemble, ces deux rôles créent une véritable expérience de combat combiné où les batailles au sol et en orbite alimentent le même univers vivant.
L'Opération Nemesis est l'indication la plus claire de la façon dont les deux jeux convergent, avec EVE Vanguard qui se présente comme un jeu de survie, d'adaptabilité et de conséquences. Chaque déploiement raconte une histoire et chaque Warclone laisse sa marque.
