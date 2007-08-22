Dernières actus
POOLS arrive sur PS5 en Novembre
Un jeu qui vous donnera l'envie de vous beigner... Ou pas !Plongez dans l'univers onirique de POOLS, un jeu d'exploration surréaliste qui sortira sur PS5 et PS VR2 le 25 novembre 2025. Une démo gratuite est maintenant disponible sur le PlayStation Store. Elle est présentement en 2D, mais une mise à jour PS VR2 est prévue.
POOLS vous invite à découvrir un monde de vastes piscines publiques désertes et de couloirs sous-marins. Il mélange l'architecture hantée à l'ambiance apaisante et parfois troublante du vide. Est-ce que quelqu'un vous regarde ? Est-ce qu'ils sont avec vous ? Est-ce que tout cela est un rêve ? Vous n'êtes jamais tout à fait sûr.
Développé par Tensori, une équipe de quatre personnes en Finlande, POOLS est devenu un phénomène inattendu après ses débuts. Il a remporté le prix de la « Meilleure réalisation créative de l'année » aux Finnish Game Awards, a obtenu une note de 95 % « extrêmement positive » sur Steam et a permis aux développeurs de transformer leur projet passion en studio durable.
Les joueurs sur PS5 pourront jouer au jeu POOLS original et à son extension, Chapter 0, sur grand écran et sur le PS VR2. Le mode PS VR2 sera également disponible gratuitement.
