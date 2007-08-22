Dernières actus
Publié le Mardi 16 septembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Campus Life : le simulateur de vie en Université américaine est sorti
Where is Brian?Développé par Live Motion Games, un studio polonais, et édité par Frozen Way, Campus Life vient de sortir sur PC, via Steam. Il s'agit d'un simulateur de vie. Mais pas n'importe quelle vie : celle d'un étudiant américain.
Après avoir créé votre avatar, vous allez intégrer une Université américaine, avec tout ce que cela implique : décorer votre chambre de dortoir, choisir votre fraternité, organiser et participer à des fêtes, vous faire des amis, trouver un boulot pour payer votre scolarité, faire partie d'associations... mais aussi aller en cours.
Vous devrez aussi veiller à ce que votre réputation ne soit pas ternie dans des actions stupides... parce qu'elle est primordiale pour réussir.
Le jeu est proposé à moins de 15 €.
