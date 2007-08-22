Dernières actus
Publié le Mardi 16 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
PIONER arrive en fin 2025
Explorez et survivez dans un monde sombre, et faites attention aux autres joueurs !GFA Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce de PIONER, son jeu de tir MMO post-apocalyptique. La bande-annonce montre un mélange de missions narratives et de combats PvP compétitifs, tout en mettant en valeur le monde immersif de l'île de Tartarus. Les développeurs ont aussi confirmé que la bêta ouverte de PIONER sera disponible en octobre, après des tests fermés qui leur ont permis d'améliorer le jeu.
PIONER est un jeu de tir MMO qui se déroule sur la mystérieuse île soviétique de Tartarus, qui a un monde ouvert de plus de 50 kilomètres carrés. Le jeu allie une action PvE et PvP intense à une narration guidée par les joueurs. Il offre des missions de faction, des donjons cachés et des environnements dynamiques. Le réalisme est au cœur du jeu, avec des mécanismes immersifs qui remplacent les barres de santé et les niveaux traditionnels. Les zones à haut risque comme les « Shadowlands » poussent le PvP à l'extrême, ce qui permet des combats chaotiques où les alliances sont importantes.
PIONER devrait sortir sur Steam en 2025, puis sur consoles plus tard. Les joueurs peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits Steam pour rester informés et être parmi les premiers à explorer ce monde dangereux et rempli d'anomalies.
