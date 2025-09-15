Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam

Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

 

Bordel lands

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.

Voici le top :
  1. Borderlands 4
  2. Counter-Strike 2
  3. Hollow Knight: Silksong
  4. Steam Deck
  5. Path of Exile 2
  6. EA SPORTS FC 26
  7. NBA 2K26
  8. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  9. Dying Light: The Beast
  10. Crusader Kings III
  11. Football Manager 26
  12. Hollow Knight
  13. Dune: Awakening
  14. HELLDIVERS 2
  15. Shape of Dreams
  16. Clair Obscur: Expedition 33
  17. Battlefield 6
  18. The Sims 4
  19. Kingdom Come: Deliverance II
  20. Baldur's Gate 3

 

