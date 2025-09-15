DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 15 septembre 2025 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam
Bordel landsVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- Borderlands 4
- Counter-Strike 2
- Hollow Knight: Silksong
- Steam Deck
- Path of Exile 2
- EA SPORTS FC 26
- NBA 2K26
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Dying Light: The Beast
- Crusader Kings III
- Football Manager 26
- Hollow Knight
- Dune: Awakening
- HELLDIVERS 2
- Shape of Dreams
- Clair Obscur: Expedition 33
- Battlefield 6
- The Sims 4
- Kingdom Come: Deliverance II
- Baldur's Gate 3
