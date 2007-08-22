(TEST) Mafia : The Old Country

Dernières actus
Perso je suis dans la alphabet mafiaBienvenue en Sicile, là où l’huile d’olive coule plus vite que la justice, et où chaque “famille” a plus de secrets que le Vatican. Ici, les liens du sang sont sacrés… sauf quand il faut les couper. Dans “Mafia: The Old Country”, vous incarnez un jeune malfrat ambitieux, prêt à grimper les échelons du crime organisé, un espresso dans une main, un revolver dans l’autre. Faites gaffe où vous marchez, ce n’est pas que de la poussière sous vos chaussures. Alors enfilez votre plus beau costume (rayé, évidemment), et souvenez-vous : dans ce jeu, soit vous faites partie de la famille, soit vous finissez sous la table familiale.
Dans les années 1920, en plein cœur d’une Sicile baignée de soleil, de vendettas et de vin rouge maison, vous incarnez Antonio "Toni" Bellini, un jeune homme au regard vif, au costard douteux, et à l'ambition plus grosse que le ventre de Nonna après un repas du dimanche. Quand le patriarche local, Don Vittorio Moretti, décide qu’il est temps de “passer le flambeau” (ou plutôt le pistolet en argent), Toni y voit l'occasion rêvée de faire son trou dans la hiérarchie… ou dans un mur, selon comment il gère ses choix. Entre alliances douteuses, trahisons familiales, valises de billets et cadavres planqués dans les oliveraies, vous devrez survivre à un monde où tout le monde a un prix, surtout ceux qui disent le contraire. Dans The Old Country, chaque mission est une leçon de diplomatie… à la sicilienne : un sourire, une accolade, et parfois une batte de baseball. Bienvenue dans la mafia. Vous ne pouvez pas refuser.
Donc si ce genre d'ambiance vous plait et que vous voulez tester vos compétence en temps que parrain, lisez donc le test.
