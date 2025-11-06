DerniÃ¨res actus
Warhammer 40,000: Dawn of War: D...
Chicken Run : Commandodu annoncÃ...
BROK: The Brawl Bar est dÃ©sorma...
OFF arrive sur Steam et Nintendo...
PubliÃ© le Lundi 18 aoÃ»t 2025 Ã 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Emergency Call 112 - The Firefighting Simulation 3
Devenez le meilleur pompier de la ville !L'éditeur Aerosoft et le développeur crenetic sont heureux de révéler le développement de Emergency Call 112 - The Firefighting Simulation 3 ! Le jeu sera initialement lancé en Early Access sur Steam, suivi d'une sortie complète après un développement axé sur la communauté. Après la sortie complète du jeu sur Steam, une édition console pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S est également prévue. Les détails et le calendrier de lancement sur console seront annoncés ultérieurement.
Dans Emergency Call 112 - The Firefighting Simulation 3, vous travaillerez jour et nuit dans la caserne de pompiers de Mülheim, fidèlement recréée. De la formation aux missions d'urgence, vous assumerez diverses tâches. Votre performance dépendra des compétences acquises lors d'exercices, de formations physiques et de cours techniques. Vous pourrez ainsi accéder à des rôles clés : l'équipe d'attaque en première ligne, l'équipe de lances prête à combattre les incendies, ou encore les rôles de conducteur et d'opérateur, essentiels au bon fonctionnement de l'équipe.
En partenariat avec le service d'incendie de Mülheim an der Ruhr en Allemagne, le jeu bénéficie d'un réalisme exceptionnel, rendu possible grâce à l'utilisation de l'Unreal Engine 5. De la manipulation de l'équipement à la découverte de l'une des casernes les plus authentiques d'Allemagne, le niveau de détail est impressionnant. Le vaste monde ouvert offre une grande variété d'environnements urbains et des missions dynamiques, où les conditions météo et l'heure de la journée sont des facteurs clés pour chaque intervention.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde Ã l'Ã©cole
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apÃ©ro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautÃ©s de dÃ©but AoÃ»t
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUAâ€™S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dÃ¨s aujourd'hui
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Permafrost est annoncÃ© pour Octobre
- Vampires : Bloodlord Rising arrive en Octobre
- Gloomy Eyes arrive en Septembre
- Food Industry en accÃ¨s anticipÃ©
- Honeycomb: The World Beyond sortira le 6 Novembre 2025
- The Huse of the Dead 2: Remake arrive sur switch
- Shiro Games dÃ©voile des sÃ©quences de gameplay inÃ©dites pour les titres qu'il prÃ©sentera Ã la gamecom 2025
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intÃ©grale 8 films (DVD)