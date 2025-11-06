DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 18 aoÃ»t 2025 Ã 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Warhammer 40,000: Dawn of War: Definitive Edition annoncÃ©
VoilÃ de quoi faire plaisir aux fans !L'attente est terminée ! Relic Entertainment annonce la sortie de Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition, maintenant disponible sur Steam et GOG pour 29,99 €. Les fans de la première heure qui possèdent déjà l'édition Anniversary peuvent profiter d'une remise de 30 %. Pour fêter ce lancement, une réduction de 10 % est également proposée à tous pendant les deux prochaines semaines.
Sorti en 2004, Warhammer 40,000: Dawn of War a rapidement été salué comme un grand jeu de stratégie en temps réel, mais aussi comme une célébration de l'univers du 41e siècle de Games Workshop. Cette édition ultime honore cet héritage en apportant des améliorations qui perfectionnent l'expérience de jeu sur les systèmes actuels, préservant ainsi le titre pour les années à venir.
Redécouvrez Dawn of War, le jeu de stratégie culte, dans une version définitive ! Cette édition a été entièrement optimisée pour les PC d'aujourd'hui, avec des graphismes améliorés et des performances accrues, tout en conservant l'esprit du jeu original. En plus du jeu de base, la Definitive Edition regroupe les trois extensions : Winter Assault, Dark Crusade et Soulstorm.
