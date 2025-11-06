DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 18 aoÃ»t 2025 Ã 11:50:00 par Anthony Razafinjatovo
Star Ores Inc. prÃ©sente un nouveau trailer
Faites fortune Ã travers la galaxie !Le studio indépendant BlackBeak Games et l'éditeur Three River Games sont fiers de présenter le très attendu trailer de gameplay de leur prochain jeu de simulation, Star Ores Inc.. Le jeu est prévu pour un lancement sur Steam au quatrième trimestre 2025.
Bienvenue à Star Ores Inc., là où fortune rime avec minerai et robots ! Votre aventure débute au sein d'une station spatiale abandonnée, perdue dans l'immensité de l'espace.
Armé de votre foreuse laser, vous devrez extraire des minerais d'astéroïdes. Pour vous assister, vous pourrez vous appuyer sur des robots pour l'extraction, le transport et la vente de vos ressources. Vendez vos minerais à des clients intergalactiques et construisez votre fortune.
Mais la station spatiale cache de nombreux secrets. Éliminez les infestations, découvrez des zones inexplorées, activez d'anciens terminaux et améliorez votre équipement. Prenez votre laser, redonnez vie à la station et entrez dans la légende des mineurs de l'espace. Votre carrière commence dès maintenant !
