Publié le Lundi 18 août 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Chicken Run : Commandodu annoncé en démo
La rébellion des poulets est arrivée !Outright Games, leader de l'édition de jeux familiaux, et Aardman, le célèbre studio d'animation à l'origine de Chicken Run et Wallace et Gromit, annoncent la sortie de leur nouveau jeu, Chicken Run : Commandodu, pour le 24 octobre 2025. Une démo inédite est disponible en exclusivité sur Steam jusqu'au 18 août à 15h. Cette avant-première plonge les joueurs au cœur des préparatifs d'un braquage aux côtés d'une escouade de poulets.
Après avoir échappé au danger des nuggets dans Chicken Run : La Menace Nuggets, la bande est de retour pour une nouvelle aventure ! Les poulets sont à nouveau en péril. Cache-toi dans une poubelle, déguise-toi en cône de chantier ou sème la panique en courant partout. C'est à toi de trouver la meilleure stratégie pour créer le chaos et libérer tes amis. Même si les poulets ne sont pas faits pour voler, ils savent prendre leur envol quand il s'agit de s'échapper !
Prends le contrôle de Molly, Rocky, Frizzle et leurs acolytes pour les aider à se faufiler et grimper à travers cinq fermes ultra-dangereuses. Mais attention ! Il faudra déjouer les gardes, éviter les caméras de surveillance et affronter une armée de poulets maléfiques. Joue avec un ami pour résoudre des énigmes, semer le désordre et, pourquoi pas, ruiner son plan d'évasion. Compose la meilleure équipe en choisissant judicieusement les pouvoirs, les talents et les gadgets uniques de chaque poulet pour réussir.
