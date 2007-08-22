Dernières actus
Publié le Lundi 18 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Of Peaks and Tides est annoncé pour 2026
Vivez une aventure au milieu de la nature !Of Peaks and Tides, une charmante aventure de survie et de bac à sable inspirée de l'ancienne mythologie orientale, développée par CyancookGames, sortira Steam en 2026.
Plongez dans un monde mythologique spectaculaire grâce à l'Unreal Engine 5. Le jeu propose une physique intuitive, une créativité sans limites et un royaume fracturé que vous explorerez en tant que membre des Nolands, seul ou en compagnie de créatures adorables.
Tout est interactif, offrant des possibilités de gameplay infinies. Les saisons changent, le monde est vivant, et crises et vitalité coexistent. Le ciel et la terre évoluent constamment, et votre capacité à vous adapter est la clé de la survie. Les vents, le tonnerre, les inondations et le feu ne sont pas seulement des défis, mais aussi des opportunités à exploiter. Utilisez les catastrophes naturelles, adaptez-vous au terrain et manipulez le climat pour remodeler le monde.
Face à vos ennemis, choisirez-vous la confrontation directe ou préférerez-vous la ruse ? Vous pouvez faire front seul ou vous allier à vos amis pour utiliser l'environnement à votre avantage. Incendiez, inondez, piégez ou semez la discorde pour que d'autres combattent à votre place. Il n'y a pas de "bonne" ou de "mauvaise" méthode, seulement votre propre chemin vers la victoire. Définissez vos propres règles et forgez votre légende.
Passez de la simple survie à la renaissance d'une civilisation. D'une simple hache de pierre, vous couperez du bois pour construire des palissades et empilerez des pierres pour ériger des murs. Dans l'ombre des catastrophes et des bêtes géantes, vous construirez des bastions imprenables. Votre construction ne sera pas qu'un simple abri, mais aussi l'espoir et le courage d'affronter les anciens dieux et de redonner sa gloire à votre tribu.
Votre survie repose sur la stratégie, pas sur la chance. Apprivoisez des bêtes pour en faire vos fidèles alliés, cultivez la terre et utilisez la géographie pour transformer les forêts en champs. Construisez une maison avec vos compagnons et suivez le cycle naturel de la vie. La terre ne vous fera aucun cadeau, c'est à vous de la conquérir.
Vous êtes le dernier descendant des anciens, réveillé au cœur de Cangwu. Autrefois un lieu de civilisation florissante, protégé par les dieux, Cangwu a été dévasté par une guerre entre le ciel et les hommes. Miracles divins et artefacts sont anéantis. Le monde est désormais en ruines, ravagé par d'anciennes armes divines devenues calamités naturelles, tandis que des bêtes étranges errent dans le chaos. Votre mission est de rallumer la flamme de l'espoir.
