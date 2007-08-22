Dernières actus
Publié le Lundi 18 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Revolution “Shadow & Steel” : Une compilation déjà disponible
Retour vers le passéAntstream est ravi d'annoncer que la compilation Shadow & Steel de Revolution Software est désormais disponible sur Steam et bientôt sur GoG. Cette collaboration avec Revolution réunit une sélection de leurs premiers jeux d'aventure emblématiques dans une collection rétro incontournable pour les fans, comprenant des illustrations originales, des bandes originales, des analyses de développeurs et des sauvegardes de jeu.
Plongez dans le passé et profitez des éditions acclamées des quatre jeux primés de Revolution Software des années 1990. La collection Shadow & Steel comprend : Lure of the Temptress (Édition Amiga), Beneath a Steel Sky (Édition Amiga CD32), Broken Sword : L’Ombre des Templiers (Édition PlayStation), Broken Sword II : Le Miroir fumant (Édition PlayStation).
Shadow & Steel met en lumière la nouvelle initiative d'Antstream visant à collaborer avec des pionniers du secteur pour créer des expériences de jeu rétro hors des abonnements de streaming. Cette nouvelle approche des jeux rétro vise à préserver les jeux rétro classiques et à offrir aux joueurs la possibilité de posséder certains des plus grands titres d'une génération dans leurs formats d'origine. Antstream annoncera de futurs projets de collaboration plus tard cette année et jusqu'en 2026.
Shadow & Steel est désormais disponible sur Steam et bientôt GOG au prix de 16,99€.
