Dernières actus
(TEST) Magic: The Gathering - Au...
Publié le Vendredi 15 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira
(TEST) Dune : Awakening
Bois donc le poison du vers de terre sacréBienvenue sur Dune: Awakening, le seul jeu où tu peux mourir déshydraté, mangé par un ver géant, ou juste... te perdre dans le sable pendant trois heures parce que t’as pris la mauvaise dune. Ici, pas de loot easy, pas de pause pipi, et surtout pas d’humidité. Entre les Fremen hardcore, les tempêtes qui t’envoient dans l’espace, et les politiciens galactiques qui parlent comme s’ils sortaient d’un Shakespeare sous acide, tu vas vite comprendre que survivre, c’est pas une option, c’est un miracle. Alors prends ta combinaison distille, évite de marcher en rythme (très important), et surtout : ne t’attache pas à ton eau. Elle va finir recyclée.
Mais ne t’inquiète pas, Dune: Awakening t’offre tout ce dont tu as besoin pour survivre : des outils rudimentaires, un tutoriel flou, et une carte... pleine de sable. Ici, chaque décision est cruciale : tu veux te battre pour l’épice ? Très bien, prépare-toi à te faire atomiser par un joueur niveau 90 déguisé en moine zen. Tu veux la jouer furtif ? Bonne chance avec ce soleil qui brille plus fort que tes espoirs de gagner un combat.
Et les vers des sables ? Ah, parlons-en. Ces joyeux mille-pattes de la taille d’un building, qui débarquent dès que tu fais un pas trop appuyé. Tu pensais que c'était un jeu de survie PVP ? C’est aussi PVS : Player vs Scolopendre. Ajoute à ça un système politique digne d’un repas de famille chez les Harkonnen et tu comprendras vite que la seule chose plus instable que ton inventaire, c’est la loyauté de tes alliés.
Mais au fond… tu vas adorer. Parce que malgré la sueur, la paranoïa et les vers géants, il y a une chose que tu n’oublieras jamais : la seule vraie ressource sur Arrakis, c’est la méfiance.
Alors si t'as pas trop peur, viens donc lire le test.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
Dernières Vidéos
- Battle of Rebels sort enfin !
- Spindle arrive en fin d'année
- Découvrez la toute nouvelle promotion d'icônes de FC 26
- Resident Evil Survival Unit présente sa bande-annonce cinématique
- R-Type Delta HD Boosted fait son grand retour
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)