(TEST) Dune : Awakening

Publié le Vendredi 15 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Bois donc le poison du vers de terre sacré

Bienvenue sur, le seul jeu où tu peux mourir déshydraté, mangé par un ver géant, ou juste... te perdre dans le sable pendant trois heures parce que t’as pris la mauvaise dune. Ici, pas de loot easy, pas de pause pipi, et surtout pas d’humidité. Entre les Fremen hardcore, les tempêtes qui t’envoient dans l’espace, et les politiciens galactiques qui parlent comme s’ils sortaient d’un Shakespeare sous acide, tu vas vite comprendre que survivre, c’est pas une option, c’est un miracle. Alors prends ta combinaison distille, évite de marcher en rythme (très important), et surtout : ne t’attache pas à ton eau. Elle va finir recyclée.Mais ne t’inquiète pas,t’offre tout ce dont tu as besoin pour survivre : des outils rudimentaires, un tutoriel flou, et une carte... pleine de sable. Ici, chaque décision est cruciale : tu veux te battre pour l’épice ? Très bien, prépare-toi à te faire atomiser par un joueur niveau 90 déguisé en moine zen. Tu veux la jouer furtif ? Bonne chance avec ce soleil qui brille plus fort que tes espoirs de gagner un combat.Et les vers des sables ? Ah, parlons-en. Ces joyeux mille-pattes de la taille d’un building, qui débarquent dès que tu fais un pas trop appuyé. Tu pensais que c'était un jeu de survie PVP ? C’est aussi PVS : Player vs Scolopendre. Ajoute à ça un système politique digne d’un repas de famille chez les Harkonnen et tu comprendras vite que la seule chose plus instable que ton inventaire, c’est la loyauté de tes alliés.Mais au fond… tu vas adorer. Parce que malgré la sueur, la paranoïa et les vers géants, il y a une chose que tu n’oublieras jamais : la seule vraie ressource sur Arrakis, c’est la méfiance.Alors si t'as pas trop peur, viens donc lire le test.