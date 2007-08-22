(TEST) Magic: The Gathering - Aux Portes des Eternités

Publié le Jeudi 14 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Des cartes qui tabassent

Magic: The Gathering, où le jeu de nerd par excellence. C'est super drôle quand on s'y intéresse un peu car ça donne vraiment des discussions comme "- je t'attaque avec mon chevalier de lumière et invoque un jeton !" "-Et non tu ne peux pas ! Je te bloque avec mon contre sort anti-chevalier qui me coûte -2 PV !". Et il faut avouer que voir son chef ne pas réussir à invoquer ses créatures car tout le monde est contre lui c'est assez drôle. Comme quoi il aurait dû nous augmenter plus tôt.Il y a plusieurs manières de jouer ce qui permet d'inclure un peu autant de joueurs qu'on veut et ça c'est hyper sympa ! Après il y a toujours des joueurs bien relou comme lorsque l'on va pas mettre sa carte EXACTEMENT dans la bonne position ou qu'on oublie de dire "je déclare ma phase d'attaque" et qu'il commence à râler ou dire qu'on ne peut pas effectuer cette action parce qu'on a pas dis les mots exactes. Mais en soi ça reste plutôt rare moi je suis dans une bonne équipe qui me chariait un peu au début quand je disais "j'utilise un mana soleil" au lieu d'un "mana blanc". Mais bon à force de jouer tous ensembles on apprend et on s'améliore. Il faut toujours se souvenir d'où on vient et qu'on a bien commencé quelque part aussi.Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux. Par exemple, comme je commence, j'utilise un deck assez simple qui me permet de taper et de faire revenir mes créatures du cimetière. Mais il y a des decks avec pleins d'autres mécaniques ! Par exemple un joueur de mon groupe utilise un deck qui nous force à nous attaquer les uns les autres sauf lui pour qu'il n'ait plus qu'à donner le coup de grâce. D'autres decks jouent sur la création de jetons pour se créer une armée. Vraiment si vous tombez contre le deck lapin juste exterminez les dès le début car ils pullulent à une vitesse affolante et on est rapidement débordé.Mais si c'est votre truc et tout ce que vous attendez c'est de découvrir les dernière nouveautées, lisez donc le test !