Publié le Samedi 16 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Steam : les soldes du week-end
Du jolieLe week-end est chaud bouillant !
Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Scorn
- Deep Sky Derelicts
- Subnautica
- Resident Evil Village
- FINAL FANTASY XIV Online
- Vampire Hunters
- Just Crow Things
- Drive Beyond Horizons
- Grand Theft Auto V Version améliorée
- Drug Dealer Simulator 2
- The Lord of the Rings: Return to Moria
- Subnautica: Below Zero
- Call of Duty: Black Ops 6
- SIGNALIS
- Sins of a Solar Empire IIEN DIRECT
- Sid Meier’s Civilization VI
- The Thaumaturge
Les jeux Ukrainian Games sont en soldes :
- Melting Encyclopedia
- The Sinking City Remastered
- AntVentor
- Cliff Empire
- Stormhill Mystery: Family Shadows
- Return the Backrooms
- Cradle
- Timeloop: Sink Again Beach
- Railroad Corporation
- JASEM: Just Another Shooter with Electronic Music
- Journey to the Center of the Earth
- Backwoods Town
- Death From Above: A Ukrainian Drone Warstory
- World of Warplanes - P-39N-1 Pack
- The Serpent Rogue
- Treasure Hunter: History of Monastery Gold
- Dracula: Love Kills
- Department 42: The Mystery of the Nine
- Becastled
- The Testament of Sherlock Holmes
- The Wild Case
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
- Solitaire Quest: Love Blossoms
- Cossacks 3
- Sherlock Holmes Chapter One
- Deluxe Content - Cossacks 3: Rise to Glory
- No King No Kingdom
- Sherlock Holmes versus Jack the Ripper
- Hidden Winter Things
- Castle of Secrets
- Deluxe Content - Cossacks 3: Path to Grandeur
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- BLOODKILL
- BLOODKILL: Goreblast Overkill
- Echoes of the Sun
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat - Enhanced Edition
- World of Warplanes - I-16-29 Pack
- Cold Way
- Yandere School
- World of Warplanes - Messerschmitt Me 210 Pack
- Sherlock Holmes: The Awakened (2008)
- Dracula: Origin
- Angelo and Deemon: One Hell of a Quest
- Strategic Mind: Spectre of Communism
- Sherlock Holmes The Awakened
- Steampunk Idle Spinner
- Oberty
- The Last Dream: Developer's Edition
- DESTRUCTURE: Among Debris
- Cossacks: Back to War
- Knightin'+
- Awita: Journey of Hope
- Hunt and Fight
- Wheely
- Neanderthallica
- Forestygian
- Zombie Derby: Pixel Survival
- Solitaire Quest: Garden Story
- World of Warplanes P-51K Mustang Pack
- World of Warplanes - Tupolev Tu-1 Pack
- BROKEN LIFE
- Tribal Pass
- Magrunner: Dark Pulse
