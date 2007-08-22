Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 16 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

 

Steam : les soldes du week-end

Du jolie

Le week-end est chaud bouillant !
Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Scorn
  • Deep Sky Derelicts
  • Subnautica
  • Resident Evil Village
  • FINAL FANTASY XIV Online
  • Vampire Hunters
  • Just Crow Things
  • Drive Beyond Horizons
  • Grand Theft Auto V Version améliorée
  • Drug Dealer Simulator 2
  • The Lord of the Rings: Return to Moria
  • Subnautica: Below Zero
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • SIGNALIS
  • Sins of a Solar Empire IIEN DIRECT
  • Sid Meier’s Civilization VI
  • The Thaumaturge

Les jeux Ukrainian Games sont en soldes :
  • Melting Encyclopedia
  • The Sinking City Remastered
  • AntVentor
  • Cliff Empire
  • Stormhill Mystery: Family Shadows
  • Return the Backrooms
  • Cradle
  • Timeloop: Sink Again Beach
  • Railroad Corporation
  • JASEM: Just Another Shooter with Electronic Music
  • Journey to the Center of the Earth
  • Backwoods Town
  • Death From Above: A Ukrainian Drone Warstory
  • World of Warplanes - P-39N-1 Pack
  • The Serpent Rogue
  • Treasure Hunter: History of Monastery Gold
  • Dracula: Love Kills
  • Department 42: The Mystery of the Nine
  • Becastled
  • The Testament of Sherlock Holmes
  • The Wild Case
  • S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
  • Solitaire Quest: Love Blossoms
  • Cossacks 3
  • Sherlock Holmes Chapter One
  • Deluxe Content - Cossacks 3: Rise to Glory
  • No King No Kingdom
  • Sherlock Holmes versus Jack the Ripper
  • Hidden Winter Things
  • Castle of Secrets
  • Deluxe Content - Cossacks 3: Path to Grandeur
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • BLOODKILL
  • BLOODKILL: Goreblast Overkill
  • Echoes of the Sun
  • S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat - Enhanced Edition
  • World of Warplanes - I-16-29 Pack
  • Cold Way
  • Yandere School
  • World of Warplanes - Messerschmitt Me 210 Pack
  • Sherlock Holmes: The Awakened (2008)
  • Dracula: Origin
  • Angelo and Deemon: One Hell of a Quest
  • Strategic Mind: Spectre of Communism
  • Sherlock Holmes The Awakened
  • Steampunk Idle Spinner
  • Oberty
  • The Last Dream: Developer's Edition
  • DESTRUCTURE: Among Debris
  • Cossacks: Back to War
  • Knightin'+
  • Awita: Journey of Hope
  • Hunt and Fight
  • Wheely
  • Neanderthallica
  • Forestygian
  • Zombie Derby: Pixel Survival
  • Solitaire Quest: Garden Story
  • World of Warplanes P-51K Mustang Pack
  • World of Warplanes - Tupolev Tu-1 Pack
  • BROKEN LIFE
  • Tribal Pass
  • Magrunner: Dark Pulse

 

 
image

 

 

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


