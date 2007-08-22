Dernières actus
Publié le Lundi 18 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira
BROK: The Brawl Bar est désormais disponible
De la baston à l'ancienneDans un monde futuriste "light cyberpunk" où les animaux ont remplacé les humains, des citoyens privilégiés vivent sous un dôme protégé de la pollution ambiante pendant que d'autres se débrouillent pour survivre en dehors.
BROK:The Brawl Bar est un nouveau jeu de baston dans la série BROK qui a débuté avec BROK the InvestiGator, un jeu d’aventure mêlé de beat ’em up qui a rencontré un grand succès auprès des joueurs. Initialement prévu comme un DLC, le projet a tellement pris d’ampleur qu’il est devenu un véritable jeu à part entière ! Brok, détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa femme décédée. Bien qu'il n'ait jamais pu élucider cet accident, de récents évènements pourraient faire la lumière sur des évènements plus terribles encore et liés à leur propre existence. Dans BROK:The Brawl Bar, Brok découvre par hasard un bar souterrain caché au fin fond des Slums. Ses vieux réflexes reprennent le dessus et il se jette dans l’arène pour prouver qu’il est toujours le roi de la bagarre. En solo ou en coopération locale, relève des défis créatifs inspirés des "matchs événements" des jeux de combat de plateformes, repensés avec des mécaniques originales et addictives. Dans ce bar à la fois sombre et plein d’humour, fais la rencontre de personnages inoubliables et découvre des surprises à chaque recoin au fil de l’histoire.
BROK:The Brawl Bar est un jeu développé et édité par COWCAT. Le jeu est désormais disponible sur PC via Steam mais sera aussi disponible sur consoles plus tard dans l'année.
