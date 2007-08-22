Dernières actus
Publié le Lundi 18 août 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira
Crimson Desert : Un nouveau Gameplay Trailer
Prenez donc soin du Marquis !Bienvenue sur le continent de Pywel, une terre où se côtoient beauté et cruauté. Explorez ce vaste monde ouvert empli de merveilles et de mystères. Partez à l'aventure, découvrez des lieux passionnants et faites l’expérience de combats palpitants contre les ennemis qui se dressent sur votre chemin.
Crimson Desert est un rpg d'action-aventure en monde ouvert se déroulant sur le continent de Pywel. Explorez les mystérieuses régions de Pywel et engagez-vous dans des combats intenses en incarnant Kliff, le capitaine des Crinières Grises. Des montagnes blanches de Kweiden, tourmentées par un blizzard violent, aux vastes plaines verdoyantes d'Akapen s'étendant à perte de vue, jusqu'au redoutable Désert pourpre entouré de montagnes rocheuses. La splendeur de ces contrées contraste avec l'ombre de la guerre qui plane, alors que les factions s'affrontent pour obtenir un pouvoir sans précédent. Au cours de ce voyage périlleux, vous rencontrerez des compagnons pour lesquels vous serez prêt à tout sacrifier, mais aussi d'innombrables ennemis qui ne reculeront devant rien pour entraver votre mission. Affrontez les épreuves pour découvrir la vérité derrière la catastrophe qui menace Pywel et ramenez la paix sur le continent.
Crimson Desert est un jeu développé et édité par Pearl Abyss. Le jeu sortira en 2025 sur Steam et un trailer du gameplay vient de sortir.
