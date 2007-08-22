Dernières actus
Crimson Desert : Un nouveau Game...
Of Peaks and Tides est annoncé ...
Revolution “Shadow & Steel” ...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 18 août 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
KAAMELOTT - DEUXIÈME VOLET (partie 1) arrive sur grand écran
Venez découvrir le nouveau film d'Alexandre Astier !Prévu pour Octobre 2025, le film KAAMELOTT : DEUXIÈME VOLET, partie 1 est la nouvelle œuvre d'Alexandre Astier, qui en assure l'écriture, la réalisation et le rôle principal. Faisant suite au film de 2021 et à la série culte, cette production a été conçue en deux volets distincts, tournés en même temps pour une sortie décalée.
Côté histoire, Alexandre Astier a révélé que les chevaliers seront mis à l'épreuve. Chacun devra accomplir une quête héroïque pour être digne de siéger à la Table ronde. Le roi Arthur Pendragon se retrouve quant à lui dans une position délicate. Après avoir vaincu Lancelot et repris la forteresse de Kaamelott, il a laissé s'échapper son ennemi, s'attirant ainsi la colère des dieux celtes. Le film suivra Arthur dans sa lutte pour restaurer le royaume, face à de nouvelles menaces et aux épreuves que les chevaliers devront surmonter.
Découvrez dès maintenant le teaser de KAAMELOTT : DEUXIÈME VOLET, partie 1.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Permafrost est annoncé pour Octobre
- Vampires : Bloodlord Rising arrive en Octobre
- Gloomy Eyes arrive en Septembre
- Food Industry en accès anticipé
- Honeycomb: The World Beyond sortira le 6 Novembre 2025
- The Huse of the Dead 2: Remake arrive sur switch
- Shiro Games dévoile des séquences de gameplay inédites pour les titres qu'il présentera à la gamecom 2025
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)