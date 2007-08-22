KAAMELOTT - DEUXIÈME VOLET (partie 1) arrive sur grand écran

Publié le Lundi 18 août 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Venez découvrir le nouveau film d'Alexandre Astier !

Prévu pour Octobre 2025, le filmest la nouvelle œuvre d'Alexandre Astier, qui en assure l'écriture, la réalisation et le rôle principal. Faisant suite au film de 2021 et à la série culte, cette production a été conçue en deux volets distincts, tournés en même temps pour une sortie décalée.Côté histoire, Alexandre Astier a révélé que les chevaliers seront mis à l'épreuve. Chacun devra accomplir une quête héroïque pour être digne de siéger à la Table ronde. Le roi Arthur Pendragon se retrouve quant à lui dans une position délicate. Après avoir vaincu Lancelot et repris la forteresse de Kaamelott, il a laissé s'échapper son ennemi, s'attirant ainsi la colère des dieux celtes. Le film suivra Arthur dans sa lutte pour restaurer le royaume, face à de nouvelles menaces et aux épreuves que les chevaliers devront surmonter.Découvrez dès maintenant le teaser de