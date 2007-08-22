Dernières actus
Publié le Lundi 18 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira
OFF arrive sur Steam et Nintendo Switch
Ghostbusters !Le Batteur est porteur d'une mission sacrée. Il désire purifier le monde. Vous, l'âme qui l'habite, devrez lui venir en aide afin de mener à bien son louable objectif.
OFF est un RPG d'action et de combats dans lequel vous incarnez "le batteur" qui devra purifier ce monde des âmes perdues. Ouvrez vos ailes et envolez-vous sans hésitation vers les zones. Elles sont toutes remplies à craquer d'étranges et de merveilleuses créatures, mais aussi de tout le confort moderne que l'on peut supposer. Chacune d'entre elles semble nécessiter, cela doit être dit malgré tout, l'intervention bénéfique de notre musculeux ami le Batteur. Ne vous inquiétez cependant pas, cher plus-que-probablement-fantasmé compagnon, car le Juge, sera à vos côtés afin de vous soutenir à tous les moments les plus dramatiques de votre aventure.
OFF est un jeu développé par Mortis Ghost et Fangamer ete édité par Fangamer. Le jeu est sorti sur Steam et Nintendo Switch depuis le 15 Août 2025.
