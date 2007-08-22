- Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour novembre

Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pas fou

Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) (PC) - le 19 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console et PC) - le 19 novembre - Game Pass Premium

Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 19 novembre - Game Pass Premium

Monsters are Coming! Rock & Road (Appareils portables et PC) - le 20 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

The Crew Motorfest (Cloud, Console et PC) - le 20 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 25 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Kill It With Fire! 2 (Cloud, Console et PC) - le 25 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 1er décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 2 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :