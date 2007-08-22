Dernières actus
Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : encore plus de nouveautés pour novembre
Pas fouLe catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.
Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :
- Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) (PC) - le 19 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console et PC) - le 19 novembre - Game Pass Premium
- Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 19 novembre - Game Pass Premium
- Monsters are Coming! Rock & Road (Appareils portables et PC) - le 20 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- The Crew Motorfest (Cloud, Console et PC) - le 20 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 25 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Kill It With Fire! 2 (Cloud, Console et PC) - le 25 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 1er décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 2 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
