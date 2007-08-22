Dernières actus
Publié le Mardi 18 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Under Par Golf : Créez et jouez sur votre propre parcours de golf
J'fais des trous, des p'tits trous...Under Par Golf est un jeu développé par Broken Arms Games et édité par Gambit Digital, qui sortira en 2026 sur PC, sur Steam. C'est un jeu de construction... et de sport.
Vous allez pouvoir créer votre parcours de golf dans les moindres détails. Drives, fairways, arbres, bacs à sable, lacs... vous pourrez aussi gérer la topographie, surélever ou baisser le terrain... bref, tout est fait pour que vous puissiez créer les meilleurs trous possibles.
Et vous pourrez aussi y jouer ! Vous pourrez donc tester vos créations.
Au fil des clients venus faire un par, vous gagnerez de l'argent et pourrez modifier votre golf, ajouter de nouveaux trous, de nouvelles installations...
Construction, jeu, gestion... Under Par Golf devrait ravir les amateurs de petites baballes. Il sortira en 2026.
