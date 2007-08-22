Dernières actus
Publié le Mardi 18 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Vaïana : La Légende du bout du monde, la première bande-annonce du film
Sur l'océan, sur l'océan... euh...Sorti en novembre 2016 sur les écrans, le film d'animation Vaïana : La Légende du bout du monde débarque le 8 juillet 2026 au cinéma dans une adaptation "live", avec de vrais acteurs.
Au menu, Catherine Lagaʻaia et Dwayne Johnson sont devant la caméra, tout comme différents acteurs majoritairement natifs de Nouvelle Zélande, tels John Tui (le père de Vaïana), Frankie Adams (la mère de Vaïana) et Rena Owen (la grand-mère).
Le film est réalisé par Thomas Kail (à qui l'on doit Hamilton).
Une première bande-annonce a été dévoilée. Pas de Dwayne "The Rock" Johnson dedans. Par contre, le poulet, lui, est bel et bien là.
