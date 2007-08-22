Dernières actus
Publié le Mardi 18 novembre 2025
Sheepherds! : le jeu de chien de berger est sorti
On remue la queue ?Développé par Ultimo Disco, Sheepherds! est sorti sur PC, sur Steam. Le jeu est proposé à moins de 15 €. Il s'agit d'un party-game, jouable jusqu'à 4 joueurs, mais aussi jouable en solo.
Vous allez y incarner un chien de berger. Et le but sera de regrouper et diriger les moutons pour les ramener dans leur parc ou les emmener dans leur pré. Et surtout, pour éviter qu'ils ne s'éloignent trop.
Courez, aboyez, traversez des lieux enchanteresques et gagnez des friandises. 24 cartes vous y attendent, 19 races de chiens et 24 objets pour les personnaliser.
De quoi remuer la queue de bonheur.
