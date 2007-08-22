Dernières actus
Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Call of Duty: Black Ops 7 est sorti
C'est reparti pour un tourVous le savez déjà, Call of Duty: Black Ops 7 est sorti sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS4 et PS5. Le jeu est signé Treyarch et Raven Software.
Le jeu vous envoie en 2035, dans un monde au bord de l'effondrement, ravagé par les guerres.
Il s'agit d'une suite directe des opus Call of Duty: Black Ops 2 et Call of Duty: Black Ops 6. L'unité Black Ops, dirigée par David Mason, va devoir sauver le monde. Comme d'habitude.
Au menu, une campagne. Un dénouement (rejouabilité Endgame). Un multi avec 18 cartes. Un mode zombies avec la plus grande carte jamais créée. Et dès le 4 décembre, la première saison qui débute en offrant six cartes 6v6 supplémentaires, 3 nouvelles cartes zombies, 7 nouvelles armes et de nouveaux modes de jeux à durée limitée. Bien entendu, la Saison 1 est payante.
En attendant notre test, sans doute demain, retrouvez la bande-annonce de lancement :
