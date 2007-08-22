Dernières actus
Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 10:00:00
(Noël) Heroes of Goo Jit Zu : Meteor Madness Goo-Slingers Mega Launcher
Lance-pierres moderneHeroes of Goo Jit Zu : Meteor Madness Goo-Slingers Mega Launcher... sous ce nom à rallonge se cache une sorte de lance-pierres, dans lequel les pierres sont remplacées par des figurines molles à bras extensibles.
Fourni avec 3 figurines, Blazagon, Pantaro et Cacticus, le lanceur permet de les envoyer à bonne distance, pour simuler des combats ou simplement vérifier son adresse.
Il y a 31 figurines à collectionner.
Ce petit jouet, sans risque soit dit au passage, peut s'avérer rapidement très drôle pour peu que l'on s'amuse à dessiner une cible et la scotcher sur le mur, dégommer des objets sur une étagère ou une table... bref, de quoi donner un petit côté fête foraine façon chamboultout.
Bref, il y a mille façon de bien s'amuser avec ce jouet. En tout cas, ça a plu aux enfants et aux parents.
Éditeur : Moose Toys
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 16,99 €
