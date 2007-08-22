Dernières actus
Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
DRAGON BALL: Sparking! ZERO est sorti sur Nintendo Switch 1 & 2
C'est l'heure de frapperDRAGON BALL: Sparking! ZERO est sorti sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Ce jeu de combat signé Bandai Namco, vous permet de choisir l'un des 182 personnages jouables, dans des combats dantesques fidèles à l'anime.
Plusieurs modes de jeu seront proposés, en solo, en multi local ou en multi en ligne. De quoi retrouver aussi huit personnages majeurs via des campagnes solo : Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Jiren, Future Trunks, Goku Black et Freezer.
Ajoutez des environnements destructibles, des épisodes solos pour raviver les souvenirs liés à l'anime... Les versions Nintendo Switch 1 et 2 incluent des modes multijoueur local et en ligne, ainsi que la compatibilité avec la détection de mouvement des Joy-Con, qui permet de lancer les attaques.
Le jeu est aussi disponible, depuis quelques temps (l'année dernière pour être précis), sur PC, Xbox Series et PS5. Nous l'avions testé à l'époque, vous pouvez retrouver notre test ici.
