Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Beyerdynamic Amiron 200, ...
The Blood of Dawnwalker s'offre ...
Publié le Dimanche 16 novembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Haute Technologie« Cedriiiiiiiiiiic ! »
Généralement, quand ça commence comme ça, ça ne présage rien de bon. De toute manière, c’est bien simple, quand ma chère, tendre et aimante épouse télétravaille, il y a toujours un problème de connexion. Je peux bosser à la maison toute la semaine, rincer la bande-passante comme un cochon après avoir vidé et réinstallé tous les jeux sur toutes les consoles de ces 20 dernières années, téléchargé 12 disques durs plein à craquer de jeux PC et une demi-douzaine de disques durs de films pornos… je n’ai absolument aucun souci et la box encaisse sans broncher. Je la vois même parfois modifier légèrement l’intensité de sa LED comme pour me dire « vas-y, mets-moi à l’épreuve, envoie-moi tout ce que tu peux, on va pousser mes limites ».
Seulement voilà, il suffit que ma chère, tendre et aimante épouse décide de brancher son ordi de boulot et pam, ça foire. Je soupçonne ma box de le faire exprès. Du genre « c’est quoi cette merde de tableaux Excel, elle est où la scène de femme fontaine, là-dedans ? » et de claquer la connexion en guise de protestation.
Bref, « Cedriiiiiiiiiiic ! », généralement, c’est suivi d’un « j’ai plus de connexiiiiiiooooon » et d’un « qu’est-ce t’as foutu, encoooooore ? » parce que oui, les problèmes de connexion, c’est forcément de ma faute, à croire que pour me détendre, je grignote parfois un ou deux câbles de la fibre.
Et le pire, c’est que je ne comprends même pas pourquoi elle n’a plus de connexion. Mon PC en a toujours, il n’y a aucune coupure et résultat, je passe des plombes à chercher ce qui peut bien foirer pour, au final, redémarrer la box.
Y’a des fois, faut dire, la technologie… je n’en peux plus. Pourtant j’aime ça, hein. Je suis un fada d’hyper-connectivité. Dès que je peux connecter un truc, je le fais. Je commande tout à la voix. J’ai hâte de devoir remplacer ma télé parce qu’elle est trop vieille pour être pilotée à la voix, ma machine à café (idem), et j’aimerais même pouvoir entrer dans ma salle de bain et balancer un « prépare un bain à 40°C, mets deux doses de bain moussant au caramel beurre salé, ambiance lumineuse détente et lance ma compilation de musique « feignasse ».
Bref, je suis un gros fan de nouvelles technologies, en tout genre.
Sauf qu’effectivement, parfois, y’a des trucs qui merdouillent, on se demande pourquoi.
Pourquoi, par exemple, quand je demande vocalement la fermeture simultanée de tous mes volets, il y en a un qui ne descend pas ? Et ce n’est pas toujours le même, hein. Sinon ce serait trop simple. Non, de manière aléatoire, il y en a un qui reste ouvert. Et comme de bien entendu, ça n’arrive qu’une ou deux fois par mois.
Pourquoi la voiture connecte sans aucun problème le smartphone de ma chère, tendre et aimante épouse, mais déconnecte le mien au bout de 30 secondes alors qu’il vient de lancer une Playlist ? Il a un problème avec ma musique ou quoi ?
Et enfin, pourquoi mon aspirateur robot a décidé, depuis deux jours, de se déclencher à 4h du mat pour nettoyer la maison, m’obligeant à me lever pour l’arrêter parce qu’il fait un boucan de tous les diables à se cogner contre les murs et les portes ?
Bref. La technologie c’est bien. Mais ça vous pourrit aussi parfois la vie. Et des fois, vous avez comme une envie de reconnecter avec les choses simples. Avec la Nature. Embrasser des arbres. Faire ami-ami avec les sangliers. Vous mijoter une soupe de glands.
Ouais… euh… non mais en fait, je vais rester avec mes problèmes, hein.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti
- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
Dernières Vidéos
- Dark Atlas: Infernum est sorti
- Call of Duty: Black Ops 7 est sorti
- La Fabrique des monstres sort au cinéma le 17 décembre
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO est sorti sur Nintendo Switch 1 & 2
- The Blood of Dawnwalker s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
- Anno 117: Pax Romana praesto est
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)