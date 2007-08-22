Dernières actus
Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
The Blood of Dawnwalker s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
Tu suces ?The Blood of Dawnwalker est développé par un nouveau studio, Rebel Wolves, créé par Konrad Tomaszkiewicz, un ancien de CD Projekt, Directeur sur les jeux The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.
Nous l'avions vu lors d'une présentation à la Gamescom, qui nous a particulièrement séduite.
Il s'agit d'une nouvelle franchise ambitieuse sous la tutelle de Bandai Namco et du géant chinois NetEase.
Le jeu vous entraîne sur les terres de Vale Sangora, inspiré de l'Europe médiévale du XIVe siècle et ses légendes. On y suivra l'histoire de Coen, un jeune homme transformé en Dawnwalker. En vampire, si vous préférez. Il va avoir 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille ou se venger, avant de se transformer en monstre nocturne. Il en aura, toutefois, quelques pouvoirs, grandissants au fil que le jeu avance...
Le jeu ne sortira pas avant 2026. Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.
Une nouvelle vidéo de gameplay a été publiée. Une longue vidéo de quasiment une demi-heure. Mais elle vaut le coup.
