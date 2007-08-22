Dernières actus
Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Ravensburger Escape puzzle : Dans la grotte du dragon
2 jeux en unAlors que vous vous promeniez en forêt, vous avez été capturé par un dragon qui vous a enfermé dans sa grotte. La seule solution pour vous en sortir est d'aider ce dragon, qui en fait est une dragonne, à faire éclore son oeuf.
Attention, si vous échouez, la mort vous attend...
Sous ce scénario de jeu vidéo RPG fantasy se cache en réalité un... puzzle. Mais pas n'importe quel puzzle. Un puzzles Escape Game.
Il faut d'abord réussir à le faire : 759 pièces de puzzles vous attendent. Une fois terminé, à vous les énigmes. 8 vous attendent, via un livret explicatif.
Pas simple, mais heureusement, des aides sont possibles via votre Smartphone ou sur Internet, via le site Ravensburger. Vous pourrez même trouver la solution complète.
L'idée est plutôt sympa, assez amusante à mettre en place, mais il faut bien avouer que les énigmes ne sont pas toujours évidentes, loin de là. Autant vous dire que les plus jeunes galèreront... au point de laisser tomber rapidement. Pour un adulte, par contre, c'est une bonne idée de cadeau. Plusieurs modèles sont disponibles. De quoi s'occuper pas mal de temps et, surtout, de se les échanger entre amis.
Éditeur : Ravensburger
Age conseillé par la rédaction : 16+
Prix : env. 14,90 €
