Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

(Noël) Oh my pigeons !

Rrrrrou rrrooouuu

imageOh my pigeons ! est un jeu... de pigeons. Mais pas pour pigeons. Jouable de 2 à 5 joueurs, il vous met au défi de remplir votre banc de pigeons le premier.

Vous débutez avec 3 pigeons sur votre banc. Il vous en faut 6 de plus pour gagner. Vous piochez 3 cartes et les jouez une à une, chacun votre tour : voler des pigeons aux autres, attirer un nouveau pigeon ou plusieurs, faire envoler les pigeons des adversaires, contrer une carte adverse ou même lancer un dé pour : soit récupérer de nouveaux pigeons, soit en voler, soit... lancer le dé sur un banc adverse et déloger tous les pigeons sortis de leur case !

Un jeu dans lequel on gueule souvent, on s'engueule, plutôt, mais tellement marrant !

Les parties sont très rapides, ça ne vole pas bien haut, ce n'est pas non plus le jeu de l'année. Mais ça n'empêche : Oh my Pigeons! fonctionne parfaitement et est vraiment marrant. Alors on a eu un petit coup de coeur quand même pour ce petit jeu, dont les parties ne durent pas plus de 10 à 15 minutes. De quoi en enchaîner 3 ou 4 d'affilée...

Éditeur : Ravensburger
Age conseillé par la rédaction : 8+
Prix : env. 19,90 €
Note Gamalive : 
image
image

 

 
image

 

 

 

 

