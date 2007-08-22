- Pokémon Pokopia se dévoile un peu plus

Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et notamment sa date de sortie

Développé par KOEI TECMO GAMES et prévu sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026, Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie où vous pouvez créer votre propre paradis Pokémon.Vous incarnez un Métamorph qui a pris l'apparence d'un humain. Vous explorez le monde et apprenez des capacités des Pokémon pour développer votre propre potentiel.Le jeu débute lorsque notre héros rencontre le Professeur Bouldeneu, un Pokémon qui porte des outils fabriqués par les êtres humains en guise d’accessoires. Il vit dans une terre abandonnée et désolée. Et sous les conseils de ce professeur, notre Métamorph va décider de reconstruire les lieux.Vous pourrez récupérer des ressources, fabriquer des meubles, faire pousser des légumes et construire des maisons pour les Pokémon. Vous profiterez d'une vie paisible aux côtés des Pokémon. Avec le temps, vous pourrez construire une ville et y inviter vos amis ou des Pokémon. Le jeu a aussi un cycle jour et nuit, une météo qui change et des zones uniques.Une longue vidéo a été mise en ligne. Elle explique en détails le fonctionnement du jeu.