Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Wall World 2, le Roguelite minier, est sorti
Hé ho, hé ho, on rentre du boulot...Wall World 2 est un jeu développé et édité par Alawar. Il s'agit d'un simulateur minier de type rogue-lite. Des mines générées de manière procédurale, pleines de découvertes et de dangers, sont à explorer à l'aide de votre robot-araignée, ou à pied dans votre exocombinaison.
Au fil de vos trouvailles, vous pourrez exploiter des ressources, utiliser de nouvelles technologies et améliorer votre équipement pour survivre face aux hordes de monstres qui peuplent les lieux.
Vous pourrez vous équiper de nouvelles armes, toujours plus mortelles... et d'ailleurs... vous mourrez. Et recommencerez... et mourrez encore... mais à chaque fois, vous reviendrez plus puissant.
Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam. Il est proposé à moins de 12 €. Il vous offre de jolis graphismes façon Pixel Art.
