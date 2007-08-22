Dernières actus
Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE a sa date
L'hiver sera longFATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE sortira sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Steam. Les voix seront en japonais et les textes en français, anglais, allemand, espagnol et italien. Et la date de sortie vient d'être dévoilée. Ce sera pour le 12 mars 2026.
Pour rappel, il s'agit du remake du deuxième jeu de la série, initialement sorti en 2003. Le jeu suit deux sœurs jumelles, Mio et Mayu Amakura, qui s'approchent d'un cours d'eau en se rappelant leurs souvenirs d'enfance. Mio se souvient du passé, mais Mayu est attirée par un papillon pourpre. Ce dernier la mène à un village mystérieux qui n'apparaît sur aucune carte.
Dans ce village où la nuit est éternelle, les jumelles sont pourchassées par des esprits qui veulent se venger. Séparée de sa sœur, Mio essaie de retrouver Mayu pour s'enfuir. Elle n'est armée que de la Camera Obscura, un appareil photo qui capture et scelle l'impossible. Sans le savoir, les actions de Mio reproduisent le passé et la mènent au fin fond du village, où elle découvrira la vérité sur le « rituel interdit qui ne doit jamais être vu ».
