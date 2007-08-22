The Rogue Prince of Persia arrive sur Nintendo Switch 1 & 2

Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Prince, c'est pas un chanteur ?

Prince of Persia, The Rogue Prince of Persia est déjà sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Il arrivera le 16 décembre sur Nintendo Switch première et deuxième du nom.Le jeu, est, pour rappel, un mélange de phases de plateformes et de combats. Il vous met dans la peau du Prince, bien décidé à empêcher une invasion de Huns.Le jeu a été développé par le studio Evil Empire et est édité, bien évidemment, par Ubisoft.C'est un jeu en 2D, à crolling horizontal.Enfin, le jeu est annoncé en versions physiques Standard et Immortal pour le 10 avril 2026 sur Nintendo Switch 1 & 2 et sur PS5. Pourquoi si tard ? A part vous faire payer deux fois si vous êtes fan de la licence, on ne voit pas... notez que cette édition physique Immortal contiendra un boîtier métal, un poster et des cartes.