Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Fluffy Fly
Une peluche à soufflerFluffy Fly se présente comme une petite boîte en carton, qu'il ne va pas falloir ouvrir tout de suite. Il faut d'abord détacher la paille qui se situe à l'arrière de la boîte, l'insérer dans l'opercule et souffler un bon coup.
Petit à petit, alors que la peluche papillon déploie ses ailes, la boîte s'ouvre, laissant apparaître l'un des quatre modèles disponibles. Bleu clair, bleu nuit/orangé, rose, rose/orangé...
La boîte est petite, mais le papillon, une fois déployé, mesure envrion 30 cm de largeur. Une petite peluche toute douce, avec des gros yeux.
Voilà qui va terminer dans le lit pour faire des câlins la nuit !
Éditeur : Simba
Age conseillé par la rédaction : 3+
Prix : env. 14,99 €
