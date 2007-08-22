Where Winds Meet : plongez dans la Chine des 5 dynasties

Publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les 10 royaumes à parcourir

Where Winds Meet est un jeu développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games. Il vous plonge dans la Chine du Xe siècle, à l'époque des 5 dynasties et des 10 royaumes. Une période riche en intrigues politiques, en trahisons, en guerres, en histoires dramatiques.Vous allez incarner un jeune maître d'épée, à la recherche de sa propre identité. Il va naviguer entre des vérités oubliées et des secrets bien cachés.Ce RPG vous laisse une grande liberté d'action . Vous pourrez chosiir d'embrasser une voie noble, d'aider les villageois, de devenir un héros... ou de défier la loi et devenir un brigand...Le jeu se déroule dans un monde ouvert, en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs, voire plus si vous rejoignez une guilde.Le jeu est prévu sur PS5 et PC. Il sort le 14 novembre.