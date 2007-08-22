Dernières actus
Publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
(Noël) FANDROP Star Wars The Mandalorian & Grogu
Indispensable cadeauIl existe 4 modèles de Fandrop Star Wars : Darth Maul vs Asoka, Luke vs Darth Vader, Obi-Wan vs Anakin et The Mandalorian & Grogu. Et il existe aussi 4 modèles Marvel : Wolverine vs Sabretooth, Iron Man vs Loki, Captain America vs Thanos et Spider-Man vs Venom.
Personnellement, je n'ai jamais été trop Marvel. Mais Star Wars, oui. Et sincèrement ? Il me les faut tous.
Voilà typiquement le genre de figurine que je n'ai laissé personne d'autre tester. En fait, ce ne sont pas des jouets. Ce sont des petits cadres qui font 16,5 cm de hauteur, 12 cm de largeur et 7 cm de profondeur, approximativement, et dans lesquels on retrouve un diorama avec deux mini-figurines, un mini-accessoire et une mini-affiche de film.
Ils sont trop beaux, trop chou, trop chouette... je suis fan et puis c'est tout.
Indispensable pour votre déco.
Éditeur : Moose Toys
Age conseillé par la rédaction : 8+
Prix : env. 22,99 €
