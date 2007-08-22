Dernières actus
Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)
Un des plus beaux jeux de cette annéeComment résister aux graphismes de Bye Sweet Carole ? On est dans la grande période des films Disney, on est dans les meilleurs moments de Don Bluth, on est dans la nostalgie de cette époque où les dessins animés étaient faits à la main, avec un supplément d'âme que n'arrive pas à retrouver l'ordinateur....
Dans cette aventure inspirée d'Alice au Pays des Merveilles, largement revisité façon film d'horreur gentillet, vous allez plonger dans un univers magnifique, poétique, captivant, fascinant.
C'est sans doute l'un des jeux les plus réussis, graphiquement parlant, grâce à une Direction Artistique de haut vol.
Malheureusement, le reste n'est pas au niveau.
