- Spindle : le jeu qui tue et qui fait gruiiik est sorti

Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu en tire-bouchon

Vous êtes Dengel, et vous allez faire le boulot de la Mort. La cape, le masque de squelette et zou, c'est parti, faux en main. Le problème ets que vous êtes dans un monde où plus personne ne meurt. Et ça, ça pose problème et le monde court à sa perte.Il va déjà falloir comprendre pourquoi personne ne meurt plus. Accompagné de votre fidèle cochon rose, vous allez tout faire pour rétablir l'équilibre du monde.Et pourquoi la mort ne pourrait pas avoir un cochon rose, hein ?Spindle est un petit jeu d'action-aventure en pixel art qui vient e sortir sur PC et Nintendo Switch. Le jeu est développé par Wobble Ghost et édité par Deck13 Spotlight.