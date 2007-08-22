Dernières actus
Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Miary Zo, la pulpeuse nouvelle combattante de Tekken 8
Combattre en maillot de bain... comment dire...Nouveau personnage à débarque sur Tekken 8 en accès anticipé le 2 décembre prochain pour clore le Season Pass 2, Miary Zo est une combattante pulpeuse qui n'hésite pas à venir dans l'arène coller des pains avec un minimum de tissu sur le dos.
De quoi ravir les joueurs avides de relations charnelles.
Présentée comme « Dieu du Combat Réincarné », elle serait l’incarnation du « Dieu du Combat Argenté » une divinité que l'on trouve dans les légendes malgaches. Le communiqué de presse parle d'un personnage doté "d'une personnalité joyeuse et généreuse". C'est le cas de le dire quand on voit sa tenue.
Elle est accompagnée de deux lémuriens, Vanilla et Cacao.
Ça devient n'importe quoi Tekken 8, hein.
En bonus, débarque également un nouveau stage, Baobab Horizon, qui vous entraîne dans la faune sauvage de Madagascar. En espérant que la situation politique du pays s'améliore d'ici-là, hein...
