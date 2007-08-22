Dernières actus
Publié le Lundi 13 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
The Farmer Was Replaced est sorti
RobouseuxThe Farmer Was Replaced est un jeu de programmation dans lequel vous allez optimiser un drone pour qu'il fasse le travail à votre place dans les champs.
Il faudra gérer ses déplacements, ses actions, créer des petits programmes que le robot va effectuer pour gérer vos récoltes. Avec ces récoltes, vous pourrez débloquer de nouvelles technologies, améliorer votre rendement...
Le langage utilisé est similaire au langage Python. On vous rassure, le jeu vous prend par la main et vous apprend peu à peu à l'utiliser.
Développé par Timon Hertzog, édité par Metaroot, le jeu est désormais disponible sur PC, via Steam. Il coûte moins de 10 €.
