Dimanche 12 octobre 2025
L'Edito du Dimanche
Lettre à moi-mêmeDemain, c’est mon anniversaire. Mine de rien, je vais atteindre l’âge honorable – mais en théorie non définitif – de 52 ans. C’est râpé pour une mort jeune, debout sur les barricades à brandir le drapeau de la liberté pour devenir une figure révolutionnaire éternelle, ou pour succomber à la peine du poète maudit quitté par sa muse dont on ne découvrira le génie littéraire qu’après sa disparition. Les rêves d’une popularité tragique ont disparu avec le nombre de bougies qui s’accumulaient sur le gâteau.
Si on m’avait dit, gamin, que j’atteindrais cet âge-là…
Oui, tiens, si on m’avait dit, gamin, que j’atteindrais cet âge-là… qu’est-ce que j’aurais bien pu répondre ?
Gamin, sans doute un truc du genre « Y’aura toujours Goldorak à la télé ? ».
Pré-ado, j’aurais opté pour « Y’aura des Hoverboard sans roue pour faire comme Marty ? ».
Ado, j’aurais sans doute demandé si j’aurais eu plein de meufs.
Et jeune adulte, mon inquiétude aurait sans doute porté sur ma réussite économique. Bref, si je serais devenu riche et pété de thunes.
Au final, j’aurais été déçu de la réponse. Quel que soit mon âge. Enfin… sauf une réponse… Je vous laisse chercher laquelle, sachant qu’il n’y a plus Goldorak à la télé, qu’on ne fait toujours pas voler les skateboards.
Ça vous laisse deux possibilités. A vous de trouver.
En tout cas, demain, c’est mon anniversaire et je voulais profiter d’être un peu au calme ce dimanche pour me le souhaiter. C’est vrai, quoi. On ne se le souhaite pas assez soi-même.
Demain, je serai inondé – si tout va bien – de messages divers et variés me le souhaitant, messages auxquels, il faudra, convention sociale oblige, répondre, même brièvement, et je n’aurais donc pas le temps de prendre un moment pour moi, juste pour me souhaiter un bon anniversaire. Autant, donc, le faire là, maintenant.
Bon anniversaire, moi.
Et merci d’être moi, d’ailleurs. Oui, je sais, ce n’est pas tous les jours facile, d’être moi, j’en conviens. Mais merci quand même. Ça aurait pu être pire.
Je sais pertinemment que ce n’est pas simple pour les autres que je sois moi. Je sais ne pas être forcément le plus facile à vivre, à supporter, à suivre également dans ses délires quotidiens et ses envies loufoques. Je le sais, vu que je dois, avant tout, vivre avec moi. Et j’ai assez de lucidité pour savoir et vous dire que moi aussi, parfois, j’ai du mal à vivre avec moi.
Mais comme je vous ai dit, ça pourrait être pire. Tellement pire. Comment ? Et bien je pourrais être quelqu’un d’autre. Je pourrais collectionner les ailes gauches de coléoptères. Je pourrais être un amateur de maquettes en bouchons de liège. Pire : je pourrais être fan de rap français. Je pourrais être fan de tunning. Je pourrais avoir un look inspiré de la K-Pop. Je pourrais collectionner les coquilles d’œufs (ça existe). Ou plus encombrant, collectionner les anciens engins de chantiers (ça doit bien exister aussi). Je pourrais avoir la passion des vide-poches en coquillages. Je pourrais collectionner les petites peluches de poussière qu’on retrouve dans son nombril le soir. Pire. Je pourrais être une ordure : je pourrais collectionner les photos d’enfants nus. Je pourrais en tripoter. Je pourrais en tripoter après avoir dit la messe. Je pourrais frapper ma femme juste parce que je suis un homme. Non, non, attends, y’a encore pire : je pourrais être complètement, totalement, irrémédiablement con et embrasser l’idéologie RN.
Vous voyez, au final… je ne suis pas si mal que ça. Pas si catastrophique à vivre. Pas si pourri. Pas si détestable.
Je ne suis que moi et je trouve au final que, malgré mes innombrables défauts, malgré une bonne éducation que j’ai soigneusement sapée année après année, malgré ma grande gueule… bah, je ne suis pas si mal.
Bon anniversaire, moi, donc.
Alors ouais, je vais quand même en profiter pour me souhaiter de faire plus d’efforts sur plein de trucs. Y’a encore du boulot pour atteindre la perfection, j’en conviens. Mais soit sympa, moi-même, change quelques trucs mais fais gaffe de ne pas changer dans le fond.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
